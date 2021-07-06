مصر تعزي روسيا في حادث تحطم طائرة الركاب "آن-26"

دبي - محمود عبدالرازق - قدمت القاهرة بحسب بيان لوزارة الخارجية، التعازي لروسيا بعد الحادث، مؤكدة تضامنها "حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب روسيا الصديقة في هذا المُصاب الأليم".

وكانت خدمات الطوارئ الروسية قد كشفت في وقت سابق اليوم أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم في تحطم الطائرة "آن–26" في إقليم كامتشاتكا.

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وأفادت وزارة الطوارئ بأن الحطام عثر عليه على بعد 3.8 كيلو متر من مطار بلدة بالانا، مشيرة إلى أن الطائرة اصطدمت بتلة قبل سقوطها ما أدى إلى تحطمها.

جدير بالذكر أن الطائرة كانت متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاكا إلى بلدة بالانا، وعلى متنها 28 شخصا وهم 22 راكبا، بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد.

وأفادت التقارير، في وقت سابق من اليوم، باختفاء طائرة "آن-26" من شاشات الرادار.

ولاحقا، تمكنت هيئة الإنقاذ من تحديد مكان تحطم الطائرة في مياه البحر في إقليم كامتشاتكا، حسبما صرح المتحدث باسم إدارة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك".