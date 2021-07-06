الأردن... الحكم في "قضية الفتنة" الأسبوع المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المحكمة، اليوم، إنها ستصدر قرارها في القضية يوم الاثنين الموافق 12 يوليو/ تموز الجاري، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، والتي حضرها الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة، والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.

وفي جلسة اليوم، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، والتي تضم المحاضر المحاكمة، وفقا للإجراءات القانونية.

ورفضت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن، يوم الخميس الماضي، طلبا من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "الفتنة" المتعلقة بزعزعة أمن المملكة، باستدعاء شهود بينهم الأمراء حمزة بن الحسين، وعلي بن الحسين، وهاشم بن الحسين، للشهادة.

وأوضح محمد العفيف، محامي المتهم باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة المحاكمة يوم الخميس: "قررت المحكمة عدم قبول دعوة شهود الدفاع الذين كنا طلبناهم في الجلسات القائمة"، مؤكدا أنه تم رفض كل القائمة.

وحول هذا الأمر أكد أن المحكمة عللت ذلك لعدة أسباب بينها "عدم الإنتاجية وعدم القانونية، وأن دعوة بعض الشهود قد يؤخر سير المحاكمة"، موضحا أن الخطوة التالية ستكون تقديم المرافعات الخطية في الجلسة المقبلة، يوم الثلاثاء، وتوقع صدور الحكم النهائي بعد أسبوع من تقديم المرافعات.

وقبل أسابيع، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المال، الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.

وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة قد باشر، في 14 أبريل/نيسان الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في "مخطط لزعزعة استقرار الأردن"، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى بـ"المعارضة الخارجية".

لائحة الاتهام التي اعتمدها العميد القاضي العسكري حازم المجالي، في 13 يونيو/حزيران الجاري، تتضمن "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.