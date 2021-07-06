شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مهمة من «الصحة» للعزل المنزلي حال الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدمت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، نصائح وتعليمات يجب اتباعها عند الحاجة إلى العزل المنزلي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 . وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك عبر حسابها على تويتر، أن تعليمات العزل المنزلي عند إصابتك بفيروس كورونا تتمثل في التالي: – خصص دورة مياه واحدة لك

– اغسل ملابسك بدرجة 90 – 60° ثم جففها جيدًا

– لا تشارك أدواتك الخاصة مع آخرين -استخدام سلة مهملات ذات غطاء محكم -تعقيم الغرفة وتنظيفها بشكل يومي -استخدام الأواني الورقية ذات الاستخدام الواحد

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