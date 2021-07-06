بعد التعرض لهجوم إلكتروني.. سلسلة متاجر "كووب" السويدية تفتح أبوابها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

في أعقاب هجوم إلكتروني على عدد من الشركات في السويد، فتحت سلسلة متاجر السوبر ماركت "كووب" التي تضررت بشدة من الهجوم، مئات من متاجرها مجدداً.



ووفقاً لقائمة نشرتها الشركة، تم تشغيل نحو 550 من قرابة 800 فرع من فروع كوب اليوم الثلاثاء، مع استمرار إغلاق نحو 250 فرعاً.

ومع ذلك، كان الدفع في العديد من المتاجر التي أعيد فتحها ممكناً فقط عبر تطبيق إلكتروني، بينما يحاول الفنيون تشغيل أنظمة الدفع مرة أخرى.

يشار إلى أن "كووب" واحدة من سلاسل المتاجر الكبرى الرائدة في السويد.

ومن مساء الجمعة، كان هناك هجوم على مقدم خدمة لشركة كووب، مما أصاب نظام الدفع العادي ونظام الدفع الذاتي بمتاجرها، كما تم استهداف المئات من الشركات الأخرى من خلال الهجوم الإلكتروني.

واضطرت الشركة إلى إغلاق جميع متاجرها تقريباً خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الهجوم.

وتمكنت الشركة أمس الأول الأحد من التحول إلى الدفع عبر تطبيق "سكان آند باي" الداخلي في بعض فروعها على الأقل.

وقدمت كووب شكوى بعد ذلك.

ولم يكن هجوم برامج الفدية يستهدف سلسلة المتاجر نفسها، بل كان موجها ضد مزود خدمة تكنولوجيا المعلومات الأمريكي "كاسيا"، حيث استغل المهاجمون ثغرة أمنية في نظام الشركة.

يذكر أن الهجمات من أجل الحصول على فدية تقوم بتشفير البيانات على أجهزة الكمبيوتر.

وعادة ما يطالب منفذو الهجوم بفدية للإفراج عن البيانات.

وتطالب مجموعة قراصنة الآن بـ70 مليون دولار بالعملة الرقمية بيتكوين مقابل مفتاح رئيسي لجميع أجهزة الكمبيوتر المتأثرة.