شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط قائد مركبة قطع الإشارة عمدًا في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تمكنت الإدارة العامة للمرور، من القبض على قائد مركبة قام بقطع الإشارة عمداً في جدة.
جاء ذلك تفاعلاً مع شكوى أحد المواطنين من استغلال سيارة لعدم وجود “ساهر” في أحد الشوارع بحي الفيصلية في جدة وقطعها للإشارة عمدًا.
وكان حساب المرور على تويتر قد تلقى فيديو للواقعة، مفيدًا بأنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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