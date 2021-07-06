تغييرات في الكتلة النيابية لحركة النهضة التونسية

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع الفتيتي أن مكتب البرلمان اطلع على هذه التغييرات أمس الاثنين، حسب إذاعة "نسمة" التونسية.

ومن هذه التغييرات التي كشف عنها الفتيتي، تعيين لطيفة الحباشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة بعد وفاة مختار اللموشي منذ شهرين بسبب إصابته بفيروس كورونا، فيما تنضم إلى كتلة الحركة النائبة، منجية بوغانمي.

ويستقيل النائب زياد العذاري من كتلة النهضة، وجمال بضوافي من كتلة قلب تونس.

واليوم، وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، لم تستسغ أطراف برلمانية وسياسية في تونس دعوة شورى حركة النهضة إلى تشكيل حكومة سياسية في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، خاصة على المستوى الصحي الناجم عن استفحال وباء كورونا.

وفي بيان له، دعا مجلس شورى النهضة المنعقد مؤخرا إلى "تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب".

كما شدد البيان على "مناقشة المسائل الخلافية بعيدا عن الشحن والتشنج وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة ومقتضيات العيش المشترك بين التونسيين والتونسيات".