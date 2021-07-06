إشكال وإطلاق نار بين عناصر من أمن الدولة على محطة للمحروقات في لبنان...فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتداول نشطاء على مواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، مقاطع مصورة تظهر حصول إشكال بين عدد من الأشخاص في اللباس المدني والعسكري.

في وقت علق بعضهم، قائلا بأنه بين عناصر من المخابرات وأمن الدولة.

ونفت مديرية الأمن العام ما تم تداوله في بيان لها نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، معلنة في الوقت نفسه فتح تحقيق بما جرى.

وجاء في البيان: "أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيانا جاء فيه: "بتاريخ 6/7/2021 قرابة الساعة 11,00 حصل إشكال فردي وتضارب على محطة مدكو-فرن الشباك بين عناصر من أمن الدولة في اللباس المدني يقومون بتعبئة المحروقات لسياراتهم الخاصة مع دورية من نفس المديرية تقوم بمهمة روتينية على محطات المحروقات لتسهيل أمور المواطنين قبل أن يعرّف العناصر المدنيون عن صفتهم".

وأضاف البيان: "تقوم المديرية العامة لامن الدولة حالياً بإجراء تحقيق شامل بالموضوع".