اليونيسف: 3 ملايين طفل سوداني دون الخامسة يعانون من سوء التغذية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت في تصريحات لوكالة السودان للأنباء "سونا"، أن هناك ما يقدَّر بنحو 570.000 من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم.

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وجاءت تصريحات سجى عقب زيارة قامت بها بعثة مشتركة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) لولاية البحر الأحمر، لاستقبال البواخر التي وصلت إلى ميناء بورسودان تحمل كميات من الذرة والقمح والأدوية بتمويل من الوكالة الأمريكية.

وقالت ممثلة برنامج الغذاء العالمي ماريان وارد وهي المديرة القطرية لبرنامج الغذاء العالمي في السودان، إنه قد "تشتد الحاجة إليها (الشحنة) حتى نهاية العام، وتسهم في ضمان تقديم دعم متسق ومتواصل لأكثر الفئات ضعفاً من السكان.

وأكدت أن المعونة الأمريكية تعد أكبر داعم لبرنامج الغذاء العالمي، إذ أنه وفي هذا العام وحده، تلقى البرنامج إسهاما بقيمة 219.9 مليون دولار أمريكي، في شكل عيني ومادي لأجل توفير المساعدات المنقذة للحياة وتغيير نمط الحياة للأفضل لقطاعات كبيرة من المتأثرين في السودان.

وقالت سجى عبد الله إن معدّل انتشار نقص الوزن لدى الأطفال في السودان من بين أعلى المعدلات في العالم. ويؤدّي نقص التغذية إلى تفاقم معدلات الاعتلال والوفيّات ويساهم في قصور النمو وضعف جهاز المناعة.

وأوضحت أن برامج اليونيسف للأطفال في السودان يستمر في تقديم الخدمات إلى ملايين الأطفال بما في ذلك اللاجئين، وذلك من خلال الأنشطة المنقذة للحياة في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والنظافة وحماية الطفل.

وأكدت سجى أن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "أمر أساسي"، كما أن دعمها "ضروري" لضمان تقديم الاستجابة للسكان المتأثرين من حالات الطوارئ في الوقت المناسب، وخاصة الأطفال والأمهات الأكثر هشاشة لضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية ذات النوعية الجيدة.