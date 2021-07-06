شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: إحباط محاولة لتفجير أبراج الطاقة شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد .

وذكرت خلية الإعلام في بيان لها، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، أن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، ومن خلال عملية أمنية واسعة وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة ومفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية واستخبارات مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني، تمكنت من احباط محاولة لتنظيم داعش الإرهابي لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

وأضافت أن " العملية جاءت بعد رصد مجموعة مكونة من 3 إرهابيين بواسطة الكاميرات، وتم التعامل معهم حيث شرعت قوة أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية لإلقاء القبض عليهم".