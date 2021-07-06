شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مميزات خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر أعمال الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات أن هذه الخدمة تسهل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وأضافت أنه من مميزات خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار التأشيرة إلكترونيًا، مشيرة إلى أن الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.

وأكدت على أن الهدف من تطوير الخدمة تتلخص في تحقيق بعض النتائج ومنها أن تكون الإدارة بلا ورق فضلًا عن تسهيل الإجراءات والمساهمة في التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030.