مصر تكشف أولى خطوات عودة مواطنيها العالقين في الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - ودعت وزارة الهجرة، في بيان لها، المواطنين العالقين في الإمارات، والراغبين منهم بالعودة لمصر، إلى ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعدادهم، مشددة على "احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

وناشد البيان المواطنين المصريين العالقين في الإمارات الالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حماية المواطنين المصريين العالقين وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يضار أي شخص.

جاء ذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها، وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة فتح الحدود والعودة إلى المملكة، كما أعلنت شركة طيران الإمارات، فإنها ستعلق كافة رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.