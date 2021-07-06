شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بالعراق تعلن القضاء على تهديد جوى استهدفها وتسقط طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الامريكية فى العراق اليوم الثلاثاء، أنها قضت على تهديد جوي استهدفها فجر اليوم، حيث قضت المنظومة الدفاعية في داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد على تهديد جوي.

ووفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء أكدت السفارة الامريكية عبر موقعها الالكتروني، أنها تعمل مع شركائها في العراق على التحقيق، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة الموظفي والمنشآت .

وكانت الدفاعات الجوية بالسفارة الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم في محيط السفارة.