شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس: فرض الحجر الصحى الشامل مجددا.. غير ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس تونس قيس سعيد، إنه آن الآوان لتقويم الوضع الصحى فى تونس واتخاذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها بناء على الأرقام وعلى الأوضاع في كل أنحاء الجمهورية، واستنادا على قراءة نقدية للاجراءات التي سبق اتخاذها، مؤكدا أنه من غير الممكن فرض الحجر الصحي الشامل مرة أخرى لأنه غير ممكن على الإطلاق في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، متابعا "شخص يعمل في حضيرة بناء أو معينة منزلية أو 12 شخصا يقطنون منزلا واحدا، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الاوضاع، لابد من اتخاذ إجراءات جديدة"، وفق موقع موزاييك التونسى.

وأضاف سعيد، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة هشام مشيشي وعدد من الوزراء والمسئولين، "عندما تتفاقم الأوضاع بهذا الشكل وتصبح تونس في المرتبة الثانية أو المراتب الأولى حسب المنظمات العالمية، فالأمر يتطاب اتخاذ جملة من الاجراءات الجديدة، بعد أن أثبتت أن الإجراءات التي تم اتخاذها غير ناجعة بالشكل المطلوب أو فاشلة، والأمر يتعلق بمسؤوليتنا جميعا، يتعلق برئيس الدولة التي يترأّس الدولة، وبالحكومة وبكل الأطراف المتدخلة الأخرى".

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت مساء السبت تسجيل 6184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 438 ألفا و945 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي - أنه جرى تسجيل 82 وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 آلفا و261 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل شفاء 2124 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 19 ألفا و490 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 605 حالات، إلى جانب 139 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.