رئيس مجلس النواب اللبنانى: مبادرتى مستمرة لحل خلافات تشكيل الحكومة

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أن مبادرته لا تزال مستمرة لإنهاء الخلافات السياسية، التى تعرقل تشكيل حكومة جديدة فى لبنان برئاسة سعد الحريرى رئيس الوزراء المكلف، مؤكدا أن البلاد تقف أمام مفترق طرق والوضع لن يبقى على ما هو عليه.

وأضاف بري في تصريحات لصحيفة "نداء الوطن" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه سبق وأن قدم ثلاث مبادرات قبلها، مشيرا إلى أن مبادرته الأخيرة قدمت أكثر من المطلوب حيث كان المطلوب تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، فتم رفع عدد الوزراء إلى 24 وزيرا، كما طرح الحلول للخلاف القائم حول تسمية وزير الداخلية.

وشدد بري أنه ليس مسئولا بمفرده عن حلحلة الأزمة قائلا "ما حدا يحط الموضوع كله عندي"، ومؤكدا أن اليوم لم يعد بالإمكان الإبقاء على المراوحة ولا بد من تشكيل حكومة أو طرح أفكار جديدة، وفيما يتعلق باعتذار الحريري قال بري أن الأمور تحتاج إلى تأني وصبر، لأن هناك تبعات للاعتذار ولا بد أن نحدد الأساس التي يتم عليه الاعتذار.

جدير بالذكر أن خلافات بين رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي التيار الوطني الحر برئاسة صهره النائب جبران باسيل ،من جهة وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريقه السياسي تيار المستقبل من جهة أخرى تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة منذ تكليفها في أكتوبر الماضي، بينما تستمر الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب في تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة منذ استقالتها في أغسطس الماضي.

وتدور الخلافات حول أحقية رئيس الجمهورية في تسمية عدد من الوزراء وحدود صلاحياته في التدخل بالقرارات الحكومية والتأثير فيها.

