شكرا لقرائتكم خبر عن «الإخبارية»: تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً بعد أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت قناة الإخبارية، أنه سوف يتم جدولة الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً بعد أسبوعين من الآن.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس الاثنين، عن إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (40) سنة “هجري” وأكثر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.