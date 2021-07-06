مختص: «كود البناء» لا يرفع من أسعار المباني السكنية لهذا السبب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أكد المهندس المعماري كمال عناني، أن كود البناء السعودي يهدف إلى السلامة العامة ومتانة واستقرار وثبات المباني السكني.
وقال عناني لقناة “الإخبارية”: إن كود البناء لا يرفع من سعر البناء بسبب أن المباني في السابق كانت تخضع لكود البناء بطبيعتها وكان موجود سابقًا ولكن الآن أصبح إلزامي.
وأوضح أن كود البناء من أهم أهداف رؤية 2030 هي جودة حياة المواطن التي تبدأ بالسكن الذي يعيش فيه، حيث يفرض كود البناء إلزامي على شركات المقاولات وراغبي البناء.
وأضاف: ابتداءً من المقاول والمالك والاستشاري والمشرف نظمها كود البناء السعودي ليعرف كل شخص واجباته وحقوقه.
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