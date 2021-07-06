شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حياة الآخرين للخطر.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بمحافظة الطوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة جازان، أمس الاثنين، من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بمحافظة الطوال. وأوضحت الإدارة أنه سيتم إحالة المخالف الذي عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. يذكر أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا، يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.

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