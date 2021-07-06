شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات جديدة عن هاتف آيفون الجديد.. استحداث شاحن لاسلكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - واصل – وكالات:

ذكرت تسريبات جديدة أن هاتف آيفون لعام 2021 سيكون اسمه “آيفون 13″، أما النسخ الأخرى فسيتم تسميتها على النحو التالي “آيفون ميني” و”آيفون برو” و”أيفون برو ماكس”.

وجاءت التسريبات عبر منظومة سسلة التوريد التي تعتمد عليها الشركة المصنعة أبل لتجهيز هواتفها، إذ أمرت الشركة الأميركية بتجهيز هواتف تحمل هذه الأسماء.

وسيكون حجم شاشة هاتف “آيفون 13 برو ماكس” 6.7 إنش، بينما سيكون حجم شاشة “آيفون 13” 6.1 إنش، وفق موقع “macrumors”.

ومن التسريبات الأخرى، تسعى شركة أبل إلى استحداث شاحن لا سلكي للهاتف، عبر تقنية “ماغسيف”، وفقا لموقع Max Weinbach التقني.

وتعمل تقنية “ماغسيف” عن طريق وجود حلقة مغناطيسية موجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، بما يسمح للشاحن اللاسلكي بتوجيه الطاقة إلى الهاتف حتى وأنت تحرك الهاتف أثناء الشحن.

ورغم أن هذة التقنية موجودة في النسخة السابقة “آيفون 12″، إلا أنه ستكون بحلة جديدة في الهاتف الجديد. أقوى مما سبق، بحيث توفر قوة كهربائية أعلى مما هو حاليا.