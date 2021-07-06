شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد قمة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020.. تعرف عليه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تلتقي إيطاليا وإسبانيا الثلاثاء في قمة مباريات نصف نهائي كأس أمم أوروبا بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.



المواجهة السابعة بين البلدين في كأس أمم أوروبا تحمل العديد من الآمال والأحلام لكل منتخب حيث يحلم الطليان بلقبهم الثاني فيما يريد الإسبان تحقيق لقبهم الرابع للانفراد بلقب الأكثر تتويجاً بالبطولة.

على الصعيد الهجومي، سيكون هناك صراعا بين تشيرو إيموبيلي مهاجم منتخب إيطاليا صاحب الـ31 عاماً، وألفارو موراتا نجم منتخب إسبانيا الذي يصغره بثلاث سنوات.

إيموبيلي لعب 50 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 7، على الجانب الآخر خاض موراتا 45 لقاء وسجل 21 هدفاً وصنع 5.

مانشيني ضد إنريكي

الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا يسعى لتحقيق أول لقب أوروبي في مسيرته بعد وصوله إلى 32 مباراة متتالية بلا خسارة كأفضل سجل في رصيد إيطاليا.

مانشيني قاد إيطاليا في 35 مباراة فاز في 26 وتعادل 7 وخسر 2، وسجل فريقه 84 هدفاً واستقبل 16.

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لويس إنريكي المدرب المتوج قبل 6 سنوات مع دوري أبطال أوروبا مع برشلونة قاد إسبانيا في 23 مباراة فاز في 12 مباراة وخسر 3 وتعادل 8 مباريات، وسجلت فريقه 52 هدفاً واستقبل 21.

التشكيل المتوقع لإسبانيا أمام إيطاليا:

من المتوقع أن يبدأ المنتخب الإسباني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: خوردي آلبا وإيمريك لابورت وإريك جارسيا وسيزار أزبيليكويتا.

خط الوسط: كوكي وبيدري وسيرجيو بوسكيتس.

خط الهجوم: ألفارو موراتا وجيرارد مورينو وبابلو سارابيا.

التشكيل المتوقع لإيطاليا أمام إسبانيا:

على الجانب الآخر، ينتظر أن يبدأ المنتخب الإيطالي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو وجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: نيكولا باريلا وجورجينيو وماركو فيراتي.

خط الهجوم: لورنزو إنسيني وتشيرو إيموبيلي وفيدريكو كييزا.