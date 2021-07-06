شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تؤكد سعيها لتأمين أكبر قدر من لقاحات كورونا لمواطنيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري سعي بلاده لتأمين أكبر قدر من اللقاحات لمواطنيها وقال إنها طرقت في سبيل ذلك كل الأبواب واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم وتعاقدت مع كل الجهات التي يمكن التعاقد معها لتوفير اللقاح.



وأوضح رئيس الوزراء المصري - الذي شهد مراحل إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محليا باسم "فاكسيرا ـ سينوفاك " خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم - أنه تم حتى الآن إنتاج نحو مليون جرعة وتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة كل يوم.