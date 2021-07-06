إيران ترد مجددا على تصريحات وزير الخارجية السعودي

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن "على المسؤولين السعوديين أن يعلموا أن من أولويات إيران المبدئية هي تحقيق الأمن والسلام في منطقة الخليج بواسطة دول هذه المنطقة"، مضيفا أن إيران رحبت وترحب دائما بالحوار من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية، وأنها تنظر بتفاؤل إلى محادثاتها مع السعودية "، وذلك حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت إن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تعزيز التنسيق بين البلدين لوقف "تمويل" إيران لجماعة "أنصار الله" اليمنية و"الجماعات الإرهابية"، التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية فقد "بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين".

وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة".