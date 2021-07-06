إيران ترد مجددا على تصريحات وزير الخارجية السعودي

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / HANDOUT
وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت إن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تعزيز التنسيق بين البلدين لوقف "تمويل" إيران لجماعة "أنصار الله" اليمنية و"الجماعات الإرهابية"، التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية فقد "بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين".
وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة".