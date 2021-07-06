افتتاح القنصلية اليونانية فى بنغازى

القاهرة - سامية سيد - افتتح وفد دبلوماسى يونانى، برئاسة نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية فرنك جانس، القنصلية اليونانية فى مدينة بنغازى الليبية، بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبى يوسف العقورى.

وذكرت بوابة (الوسط) الليبية أن الوفد اليونانى التقى رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى، حيث جرى بحث مواضيع ذات الاهتمام المُشترك، منها التعاون فى مجالات إعادة الأعمار والتبادل التجارى.

وعقدت لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال اليونانيين والليبيين، كما جرى التطرق إلى تفعيل الخط الملاحى والجوى بعد استيفاء بعض المُتطلبات.