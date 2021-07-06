شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب: لا يمكننا استئناف المفاوضات مع صندوق النقد وأدعو المجتمع الدولى لإنقاذ لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب، إن ربط المعونة لبلاده بتشكيل مجلس الوزراء أصبح خطورة على حياة اللبنانيين. وفق قناة إم تى فى اللبنانية.

وأضاف دياب، فى كلمته للسفراء وممثلى البعثات اللبنانية ببيروت، إن الحكومة لا يمكنها استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأن الصندوق يطالب بالتزامات قد لا تتبناها الحكومة القادمة.

ودعا المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان قائلا :"أناشد الأشقاء والأصدقاء أن يقفوا إلى جانب اللبنانيين، كما أدعو لعدم محاسبة الشعب اللبناني على ارتكابات الفاسدين، مبينا أن أياما قليلة تفصل بين البلاد وحدوث انفجار مجتمعي، كما حذر دياب من مغبة ربط المعونات المقدمة للبنان بتشكيل الحكومة لأن الشعب لن يصبر على لقمة العيش.