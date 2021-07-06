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شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تكشف عن 5 أعراض تدل على ابتلاع الطفل لقطعة معدنية أو بلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من ترك القطع البلاستيكية أو المعدنية أو الأزرار أو البطاريات أو الدبابيس في متناول يد الطفل، موضحة أن ابتلاعها قد يؤدي للاختناق ثم الوفاة لا قدر الله.
وذكرت مدينة الملك سعود الطبية، أن هناك أعراض إذا لاحظتها على الطفل، فقد تعني أنه ابتلع قطعة بلاستيكية أو معدنية.
وأوضحت أن الأعراض تشمل: “التقيؤ، أو وجود صعوبة في التنفس والبلع، أو ألم شديد في الصدر أو الحلق، أو سيلان اللعاب، أو ارتفاع درجة الحرارة”.
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