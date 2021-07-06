لينوفو تقدم شاشتها الذكية ThinkVision T24m-20 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قدمت شركة لينوفو شاشتها الذكية ThinkVision T24m-20 الجديدة، التي تمتاز بشاشة IPS قياس 23.8 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز.



وأوضحت لينوفو الصينية أن درجة السطوع تبلغ 250 قنديلة/ متر2، بينما تبلغ نسبة تباين 1000: 1، مع تغطية ألوان NTSC بنسبة 72%.

ويسمح الحامل بتعديل الشاشة بشكل فردي للغاية؛ حيث يمكن تعديل ارتفاعه حتى 15 سم، وإمالته 90 درجة في كلا الاتجاهين، ويمكن تغيير زاوية الرؤية على الشاشة من أعلى إلى أسفل بمقدار 40 درجة ومن اليسار إلى اليمين بمقدار 90 درجة. وتتيح إدارة الكابلات وحامل الهاتف الذكي في القاعدة مكانا مرتبا للعمل.

ويمكن استخدام الشاشة كقاعدة إرساء عبر موصل USB من النوع Type-C، كما تحتوي على 4 منافذ USB 3.2 من النوع Type-A ومنفذ Gigabit LAN. ويمكن أيضا توصيل شاشة ثانية عبر منفذ Displayport.

وباستخدام برنامج لينوفو ThinkColour يمكن ضبط جميع الإعدادات الممكنة على الجهاز وقفلها بسهولة.

شاشة ThinkVision P34w-20

أعلنت شركة لينوفو، منتصف يونيو/حزيران الماضي عن إطلاق شاشتها ThinkVision P34w-20 الجديدة المخصصة للأعمال المكتبية.

وأوضحت لينوفو الصينية أن الشاشة الجديدة تمتاز بلوحة قياس 34 بوصة وبدقة وضوح 3440 x 1440 بيكسل وبنسبة باعية 21:9 مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 99%.

شاشة لينوفو ThinkVision P34w-20 الجديدة

وتتمتع الشاشة الجديدة بزمن استجابة يبلغ 4 و6 مللي ثانية مع معدل تنشيط صورة يصل إلى 60 هرتز، بينما تبلغ درجة السطوع 300 قنديلة/م2.

وتشتمل شاشة لينوفو الجديدة على العديد من منافذ التوصيل؛ حيث يوجد على الجانب الأيمن مخرج الصوت ومنفذ USB-C مع دعم وظيفة PowerDelivery ومنفذ USB-A، وعلى الجانب السفلي والجانب الخلفي يوجد المزيد من منافذ التوصيل مثل منفذا HDMI-2.0 ومنفذ DisplayPort 1.2 ومنفذ USB-C إضافي ومنفذي USB-A.

ويمكن استعمال الشاشة ThinkVision P34w-20 الجديدة بواسطة حاسوبين وذلك من خلال تجهيزها بوظيفة صورة في صورة أو صورة مع صورة، وفي هذه الحالة يتم تقسيم الشاشة.

وأعلنت شركة لينوفو عن طرح الشاشة المكتبية الجديدة في الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام الجاري.