مفاجآت.. تسريب يكشف تفاصيل جديدة عن آيفون 13

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تسريب كشف عن تفاصيل الكاميرات الخلفية لـ آيفون 13 التي تضمنت "بروزا"مع عدسات موضوعة قطريًا، ما يسمح بالتقاط الصور بزاوية عريضة مكبرة.



وتم نشر اللقطات عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو Weibo. وكان أحد النماذج يحتوي على عدسة قطرية وتم ترتيب النماذج -وفق الصورة المرفقة- عموديًا.

وتشير التقارير إلى أن أبل تمكنت من تقليص حجم نظام كاميرا TrueDepth المستخدم في FaceID، بالإضافة إلى نقل سماعة الأذن إلى الحافة العلوية للهاتف.

وذكرت التقارير أن كاميرا آيفون 13 تحتوي على فتحة عدسة f1.8، أقل من f2.4 عبر آيفون 12.

وتعني الفتحة الأقل دخول المزيد من الضوء، مما ينتج عنه صورًا ديناميكية وعمقًا أفضل للمجال، كما أنها مفيدة للتصوير في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة، مثل الليل.

ويمكن أن تشمل التحسينات جميع النماذج الأربعة المشاعة، وهي آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

وكشفت التسريبات حول الإصدار القادم من آيفون، بروز أكبر قليلًا للكاميرا الخلفية، وتكبير تليفوتوجرافي بقدرة 2.5x، وترقية للعدسة فائقة الاتساع.

وظهرت ميزة OIS مع العدسة المقربة لهاتف آيفون 12 برو ماكس. لكن مع آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، تكون ميزة OIS موجودة ضمن العدسات الواسعة والواسعة للغاية.

وبالنسبة إلى البروز السميك، قال موقع aitnews إنه يسمح للعدسات بالبقاء متسقة مع السطح، بدلاً من البروز كما هو الحال حاليًا.

وقال صاحب التسريب جون بروسر ، من المحتمل أن تطلق أبل على الهاتف الجديد اسم iPhone 12s.

ورغم تحفظ شركة أبل الأمريكية على الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الجديد آيفون 13 في الأسواق، فإن تقارير إعلامية تكهنت بالموعد.

وحسب صحيفة "ذا يو إس صن"، تطلق شركة أبل جيلها المقبل من آيفون 13 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول أو الأربعاء 15 من نفس الشهر.