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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فولكسفاجن تطلق نسخة خاصة من Tiguan والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
أطلقت شركة فولكسفاجن النسخة الخاصة Urban Sport من سيارتها Tiguan، والتي تتمتع بتجهيزات خاصة وملامح أكثر جاذبية وتفردا.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الخاصة Tiguan Urban Sport تتميز من خلال المصدم الخلفي المطلي بنفس لون السيارة مع عناصر الكروم، والشريط العاكس الممتد على المؤخرة مع الاسبويلر المطلي باللون الأسود، وهو اللون نفسه، الذي يظهر على مبيت المرايا.
وتقف السيارة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة، كما تم تجهيزها بزجاج معتم في الخلف مع توقيعات باسم النسخة على الأبواب.
وتتألق المقصورة الداخلية بأشرطة صعود مضاءة، مع دواسات معدنية، وحصير خاص مع خيوط حياكة باللون الرمادي، كما تزدان السيارة بفرش خاص مع خيوط حياكة متباينة باللون الأحمر على المقاعد المريحة في المؤخرة.
ولتتمتع السيارة بالمزيد من الطابع الرياضي تم إجراء تعديلات على مجموعة التعليق.
وتتوفر للسيارة الخاصة مجموعة من محركات البنزين والديزل. ويبلغ سعر موديل البنزين الأساسي بقوة 130 حصانا 33 ألفا و125 يورو، بينما يبلغ سعر موديل الديزل الأساسي بقوة 133 حصانا 35 ألفا و475 يورو.
مواصفات فولكسفاجن Tiguan Urban Sport
تأتي بفئتين بنزين وديزل
الفئة الأساسية (بنزين) بقوة 130 حصانا
33.125 ألف يورو سعر الفئة الأساسية
فئة الديزل تأتي بمحرك 133 حصانا
35.475 ألف يورو سعر فئة الديزل
تعديلات فريدة على مجموعة التعليق
المقصورة الداخلية تتمتع بأشرطة صعود مضاءة، مع دواسات معدنية، وحصير خاص مع خيوط حياكة باللون الرمادي، كما تزدان السيارة بفرش خاص مع خيوط حياكة متباينة باللون الأحمر على المقاعد المريحة في المؤخرة.
18 بوصة حجم الإطارات (الجنوط) المصنوعة من معدن خفيف
مصدم خلفي مطلي بالكروم