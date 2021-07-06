"البلاي سوت" نجمة موضة صيف 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تمثل "البلاي سوت" نجمة الموضة النسائية في صيف 2021، حيث توفر للمرأة تهوية جيدة وتمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.



وأوضحت مجلة "Elle" أن "البلاي سوت" عبارة عن جمبسوت ذات سراويل قصيرة، مشيرة إلى أن هذه القطعة الأحادية تتسم بطابع عملي للغاية وتأتي هذا العام مصنوعة من الكتان أو الكروشيه أو الجينز.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلاي سوت المصنوعة من الكتان تتسم بطابع أنيق وتكتسي بالألوان الطبيعية كالبيج والبني أو الأزرق السماوي، بينما تمتاز البلاي سوت المصنوعة من الجينز بطابع عملي وتتألق باللون الأزرق أو الأبيض أو الكاكي.

أما البلاي سوت المصنوعة من الكروشيه فتمتاز بطابع صيفي متحرر على غرار أزياء الهيبيز.