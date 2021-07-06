شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية في السعودية ورطب بالإمارات وحارا بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت درجات الحرارة في دول الخليج من خلال توقعات مراكز الأرصاد الجوية حيث تنخفض درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، عسير، جيزان ، الباحة ،مكة المكرمة ) ونشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد طقس رطب صباحا على بعض المناطق الساحلية وأن تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا يكون صحوا و مغبرا أحيانا نهارا مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقا وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً مع بعض السحب احيانا وضباب خفيف في بعض المناطق في البداية.