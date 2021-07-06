شكرا لقرائتكم خبر عن تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة الفجر بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/07/صلاة-الفجر-من-المسجد-الحرام-بمكة-المكرمة-اليوم-الثلاثاء-٢٦-ذو-القعدة-١٤٤٢هـ-..-الركعة-الثانية-سعود_الشريم.mp4

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