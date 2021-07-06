ما هو التوقيت الأفضل لتغيير زيت المكابح بالسيارة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بالالتزام بالجداول الزمنية لتغيير زيت المكابح بالسيارة، والذي تحدده الشركة المنتجة.



وأوضح خبراء الهيئة أن هذه العملية غالبا ما تكون ضرورية كل عامين، ويتعين أيضا تنظيف نظام الكبح لإزالة الاتساخات العالقة به لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة.

ويفضل بين الحين والآخر التحقق من خزان سائل الكبح الموجود في حيز المحرك، ويمكن القيام بذلك أثناء التحقق الدوري من زيت المحرك وسائل التبريد. ويعتبر النظام نظاما مغلقا؛ لذا إذا قل الزيت عن العلامة المحددة، فإن هذا يدل على وجود خطأ ما.

ويمكن أن تتسبب الأضرار والتسربات في خطوط نقل الزيت في نقص الزيت، وهو ما يلزم معالجته من قبل المتخصصين وبأسرع ما يمكن.

ويراعى الالتزام بمواعيد تغيير الزيت، ومعالجة المشاكل، التي تظهر بالنظام؛ حيث يمكن للسائل سحب الرطوبة من الهواء، وهو ما يفقده مقاومته للحرارة، الأمر الذي قد يتلاشى معه تأثير الكبح في أسوأ الحالات.