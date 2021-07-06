اخبار الخليج

لبنان يسجل 46 إصابة جديدة بمتحور "دلتا" و101 إصابة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 46 إصابة جديدة بمتحور "دلتا" و101 إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، تسجيل 46 إصابة جديدة بمتحور "دلتا" من المستجد لوافدين من 10 بلدان.

وأشارت الوزارة - في تقريرها اليومي - إلى تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 75 حالة لمقيمين و26 حالة لوافدين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 545 ألفًا و671 حالة، فضلًا عن تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 7863 حالة.

ولم تعلن وزارة الصحة العامة اللبنانية حصرا بالعدد التراكمي للإصابات بالمتحور سريع الانتشار منذ ظهوره وحتى اليوم.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا