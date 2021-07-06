شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 46 إصابة جديدة بمتحور "دلتا" و101 إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، تسجيل 46 إصابة جديدة بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد لوافدين من 10 بلدان.

وأشارت الوزارة - في تقريرها اليومي - إلى تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 75 حالة لمقيمين و26 حالة لوافدين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 545 ألفًا و671 حالة، فضلًا عن تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 7863 حالة.

ولم تعلن وزارة الصحة العامة اللبنانية حصرا بالعدد التراكمي للإصابات بالمتحور سريع الانتشار منذ ظهوره وحتى اليوم.