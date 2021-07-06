شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يكشف عن خطة حماية أبراج الطاقة من الهجمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، اليوم عن تفاصيل خطة حماية أبراج الطاقة من هجمات الإرهابيين، عن طريق إشراك الطيران الجوي فيها.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء أشركت فيها الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي فضلا عن الأجهزة الأمنية الأخرى لحماية أبراج الكهرباء".

وأوضح أن خطة حماية الأبراج، تضمنت إدخال الطائرات المسيرة وإدخال طيران القوة الجوية وطيران الجيش، فضلا عن البدء بادخال منظومات وجهد فني بهذا المجال، ما أسهم في ايقاف بعض الهجمات التي استهدفت خطوط الطاقة في اليومين الماضيين، مشيرا الى أن تفعيل الجهد الاستخباري والأمني كان له دورًا كبيرًا في نجاح الخطة.

ولفت إلى بدء العمل في موضوع الشراكة الامنية من خلال اشراك الجيش والشرطة والحشد والأجهزة الأمنية الأخرى بالإضافة الى المواطنين وتعاونهم، حيث تم رصد مكافآت مجزية لمن يدلي على الإرهابيين.