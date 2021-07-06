شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 495 إصابة جديدة بالكورونا و10 حالات وفاة في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم تسجيل 495 إصابة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال الناطق - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 141 ألفا و966 حالة ، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3765 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 99 ألفا و109 حالات، بعد شفاء 361 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 34 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 28 نوفمبر الماضي.

وذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.