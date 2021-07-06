عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تطرح رسميا هاتف OPPO Reno6 Z في الـ21 من يوليو

الثلاثاء 6 يوليه 2021

الخليج 365

أعلنت شركة الهواتف الصينية "أوبو" عن طرح هاتف OPPO Reno6 Z رسميا في الـ21 من يوليو، في تمام الساعة الـ5:30 مساء، بالتوقيت المحلي في تايلاند.



وقامت الشركة بتدشين صفحة رسمية للهاتف على موقع OPPO Thailand، الذي سيحتوي على إعداد ثلاثي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميجابكسل، كما يوفر الهاتف ميزات التصوير الفوتوغرافي وفيديو تجميل الصورة.

وسيأتي الجهاز مدعوما بشريحة أبعاد غير محددة، ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G)، وسيتوافر بـ"لونين" فقط.

ووفقا للتقارير السابقة، سيحتوى هاتف Reno6 Z 5G على شاشة AMOLED، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 800U، مقترنا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت للتخزين الداخلي.

وفي الخلف، سيحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وسيحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11.1.

وكانت شركة "أوبو" قدمت هاتف Oppo Reno5 Z خلال شهر أبريل الماضي، إلا أنها تستعد من جديد لإطلاق إصدار آخر من السلسلة بعنوان Oppo Reno6 Z في الـ21 من يوليو الجاري في تايلاند.

ويأتي هاتف Reno5 Z 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة، وجودة عرض FullHD بلس، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، مع نتوءة في الجانب الأيسر للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

كما يعمل هاتف Reno5 Z 5G بواسطة معالج Dimensity 800U، مقترنا بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 جيجابايت، وينطلق بواجهة ColorOS 11.1 مع نظام تشغيل Android 11.

وفي الخلف، يحتوى الهاتف علي إعدادات رباعية الكاميرات بمستشعر رئيس بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وآخر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.

وتدعم "أوبو" هاتف Reno5 Z 5G ببطارية سعة 4310 مللى أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، كما يضم الهاتف منفذ USB C، ومدخل 3.5مم، وتقنية NFC، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G.