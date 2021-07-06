شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يشيد بدور "يونيسف" في بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بدور منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في ترقية وتطوير أجندة الأمومة والطفولة بجوانبها المختلفة المتعلقة بالصحة والتعليم في مختلف ولايات السودان.

والتقى حمدوك مع المدير القطري لليونيسف بالسودان عبد الله فاضل، لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.

وشكر رئيس مجلس الوزراء السوداني، المدير القطري لليونيسف على الجهود التي اضطلع بها خلال فترة عمله بالسودان والتي امتدت لخمس سنوات.

من جانبه، عبر فاضل عن شكره لحسن التعاون، الذي وجده من مؤسسات الدولة ذات الصلة خلال فترة عمله بالسودان، مؤكدا استمرار اليونيسف في دعم برامج حكومة الفترة الانتقالية، خاصة في مجال الصحة والتعليم وتنمية ورعاية الطفولة.