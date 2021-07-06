هل يؤثر الصيام على قراءات جهاز مراقبة الضغط؟.. «استشاري» يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، مدى تأثير الصيام على قراءات جهاز مراقبة الضغط. وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إنه إذا تم وضع جهاز مراقبة الضغط ٢٤ ساعة، فإنه لا ينبغي الصيام في هذا اليوم لأن الصيام يؤثر على نتائج الجهاز وقراءاته”.

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