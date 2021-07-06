شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: اعتقال مسؤول "المنصة الإعلامية لداعش" في الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال مسؤول "المنصة الاعلامية لتنظيم لداعش" اثناء محاولته دخول قضاء هيت في محافظة الأنبار.

وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بقسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة والتي أكدت تواجد أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وأشارت الاستخبارات العراقية إلى أن المعتقل يشغل منصب مسؤول المنصة الاعلامية لعصابات داعش الإرهابية ومروج أعمالها الارهابية في مواقع التواصل الاجتماعي ووالد أحد الارهابيين الخطرين وكان ينوى الدخول الى قضاء هيت".

وأضافت أنه "على اثر ذلك توجهت عناصر الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٢٩ وقوة من اللواء المذكور وبعد متابعة تحركاته بدقة تم نصب كمين محكم له في سيطرة الشهيد محمد الكروي مدخل قصاء هيت بالانبار، والقاء القبض عليه".