شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يؤكد حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون مع نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمعها مع نيجيريا والعمل على تعزيزها وإثرائها في العديد من المجالات، ولاسيما من خلال تكثيف تبادل الزيارات وحسن الإعداد للاستحقاقات القادمة، وخاصة منها الاجتماع المقبل للجنة المشتركة التونسية النيجيرية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليوم الإثنين سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية الجديدة بتونس اساري ادام التاي، والتي قدمت له بهذه المناسبة نسخة من أوراق اعتمادها.

وذكر بيان للخارجية التونسية صدر اليوم أن الجرندي، قد رحب بالسفيرة الجديدة لنيجيريا، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها، ومعربا لها عن استعداد الوزارة لتوفير كافة الظروف الملائمة حتى تقوم بمهامها على أكمل وجه.

وأكد الجرندي، أهمية تكثيف التشاور والتنسيق المباشر بين البلدين، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، وما فرضته جائحة "كورونا" من تحديات جديدة تقتضي ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهتها، مذكرا في هذا الخصوص بالإتصالات التي جمعته مؤخرا مع عدد من نظرائه في الدول الإفريقية من أجل الدعوة إلى تفعيل مختلف الآليات الدولية والإقليمية للتسريع في حصول دول القارة على لقاحات "كوفيد-19" بأسعار منخفضة وتمكينها من البراءات اللازمة لمواجهة هذا الوباء وتداعياته الخطيرة على الأمن والتنمية في إفريقيا.

من جانبها، أعربت السفيرة النيجيرية الجديدة عن ارتياحها لمستوى العلاقات التي تربط البلدين وانسجام مواقفهما بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدة استعدادها لمزيد من العمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي مع تونس في كافة المجالات.