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شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخص سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، مساء اليوم الاثنين، إنقاذ شخص سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني الطائف أنقذ شخصا سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا، وتم التنسيق مع الهلال الأحمر لنقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية المناسبة.
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