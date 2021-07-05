شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
كما توقّع المركز نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس مستقراً على باقي مناطق المملكة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل المدينة المنورة أعلى درجة بـ 46 درجة مئوية، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.