شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مداهمة مستودع مخالف بالرياض وضبط 50 ألف إطار مغشوش والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت فرق وزارة التجارة، اليوم الإثنين، أحد المستودعات المخالفة في الرياض، حيث يمارس الغش في إطارات السيارات، وضبطت كمية كبيرة من الإطارات المستعملة والمخالفة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن الفرق تمكنت من ضبط أكثر من 50 ألف إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية و 3 آلاف جنط غير صالح للاستخدام وعدد من الأدوات والمكائن المستخدمة في إعادة تدوير الإطارات.

وتابعت وزارة التجارة أنه تم ضبط الموقع والعمالة وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقا للنظام.