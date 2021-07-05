شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي «آيفون».. أسهل طريقة لتحميل مقاطع تطبيقات التواصل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سعد الضاوي أسهل طريقة لتحميل الفيديوهات من أي موقع أو تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وأبان في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع”تويتر”، أن الطريقة تتمثل في تحميل هذا التطبيق (أضغط هنا) لمستخدمي هواتف “أيفون” فقط، ثم نسخ الرابط ووضعه في البرنامج.

ومن ثم الضغط على كلمة تحميل، وسيظهر المقطع المراد تحميله، في استديو الهاتف.