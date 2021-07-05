طائرة مدنية تهبط اضطراريا في مطار الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن الطيران المدني الكويتي، أكد في بيان أن طائرة من نوع إيرباص (A321) قادمة من المنامة وعلى متنها 68 راكبا هبطت اضطراريا "بسلام" في مطار الكويت، في تمام الساعة 17:05.

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

هذا وتوقفت الحركة الملاحية الجوية في المطار لفترة من الوقت، قبل أن تعلن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عودتها بشكل طبيعي بعد توقف محدود لرادار الملاحة الجوية لأسباب فنية.