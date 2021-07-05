اخبار الخليج

طائرة مدنية تهبط اضطراريا في مطار الكويت

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن الطيران المدني الكويتي، أكد في بيان أن طائرة من نوع إيرباص (A321) قادمة من المنامة وعلى متنها 68 راكبا هبطت اضطراريا "بسلام" في مطار الكويت، في تمام الساعة 17:05.

وأشار البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

هذا وتوقفت الحركة الملاحية الجوية في المطار لفترة من الوقت، قبل أن تعلن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عودتها بشكل طبيعي بعد توقف محدود لرادار الملاحة الجوية لأسباب فنية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا