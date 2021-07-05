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الرياض تعزز الجهود لتنمية قطاعي النقل والخدمات اللوجستية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي بث عبر الانترنت: "تخطط المملكة استثمار أكثر من 500 مليار ريال (ما يعادل 133.34 مليار دولار) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إطار استراتيجية جديدة أُعلنت الأسبوع الماضي".

وأضاف الوزير: "الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى عشرة بالمئة بحلول 2030، ارتفاعا من ستة بالمئة حاليا".

ودشنت المملكة العربية ، أمس الأحد، الموقع الإلكتروني المختص بخدمة حجاج الداخل بعد تطويره.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن وزير الحج والعُمرة السعودي، عبدالفتاح بن سليمان مشاط، دشن الموقع بمكتبه بمقر الوزارة في مكة المكرمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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