الكويت توجه رسالة لأمريكا بمناسبة عيد الاستقلال الـ 245

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Sergey Guneyev

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء الكويتي على "تويتر"، بمناسبة الذكرى رقم 245 لإعلان استقلال أمريكا عن بريطانيا.

وقالت إن مجلس الوزراء الكويتي عبر عن خالص تهانيه للولايات المتحدة، مؤكدا عمق العلاقات بين الدولتين.

ووجه مجلس الوزراء الكويتي رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المناسبة.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في 4 يوليو من كل عام بيوم استقلالها عن بريطانيا العظمي، الذي اعتمده الكونغرس رسميا عام 1776.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الاحتفال هذه العام له مذاق خاص لأنه يتزامن مع الخروج من أزمة الحظر، الذي تفرضه جائحة كورونا.