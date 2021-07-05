شكرا لقرائتكم خبر عن إبطال مفعول عبوة ناسفة بمحافظة ديالى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، إبطال مفعول عبوة ناسفة في محافظة ديالي الواقعة شرقي البلاد.

وأوضحت المديرية ـ في بيان اليوم الإثنين أنه بعد ورود نداء إلى خبراء مكافحة المتفجرات بمحافظة ديالى يفيد بوجود جسم غريب على جانب طريق كنعان بعقوبة، توجه على الفور فريق عمل مختص إلى المنطقة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكشاف هذا الأمر، وبعد فحصها تبين أنها عبوة ناسفة محلية الصنع.

وأضافت أن خبراء المفرقعات تمكنوا من تفكيكها على الفور وفق الاجراءات القياسية، دون وقوع أية إصابات أو خسائر مادية أو بشرية أثناء عملية تفكيك العبوة الناسفة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.