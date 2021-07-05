شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء طائرة ركاب بحرينية بعد تعرضها لحادث عارض فى مطار الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة طيران الخليج تعرض رحلتها القادمة من البحرين إلى الكويت لحادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبا وأفراد طاقم الطائرة الـ7 بسلام، وتم نقلهم إلى مبنى المطار".

وأضافت أنه "يتم العمل حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث".