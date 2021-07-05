شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ بداية تفشي الوباء بـ1977 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الكويت أعلى عدد إصابات بكورونا منذ بداية تفشي الوباء بـ1977، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت الكويت أعلنت استئناف رحلاتها الجوية المباشرة مع 12 دولة تم حظرها فى الفترة السابقة لأسباب صحية وأخرى تجارية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد فى دول العالم .