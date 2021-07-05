شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن فتح تحقيق بحادثة استهداف "عين الأسد" بصواريخ كاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، فتح تحقيق بحادثة قصف قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان اليوم الإثنين أن القوات الأمنية فتحت تحقيقًا في حادثة سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.. مشيرة إلى ضبط سيارة متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا استهدفت محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار، دون خسائر.